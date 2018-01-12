Ставивший автографы на печени пациентов хирург заплатит штраф

Британский хирург Саймон Брэмхол заплатит штраф в 10 тысяч фунтов стерлингов (сопоставимо с суммой в 770 тысяч рублей) за то, что дважды расписался на печени пациентов во время операций по пересадке этого органа. Кроме того, 53-летний врач отработает 120 часов на благо общества. Такое решение вынес Королевский суд Бирмингема, назвав поступок "глупым и безрассудным" способом снять стресс, сообщает ТАСС.

Брэмхол попался во время еще одной операции его пациента, которую проводил другой хирург. Он заметил на печени выжженные лазером инициалы SB и сообщил об этом больному. А тот, в свою очередь, подал на проводившего пересадку печени специалиста в суд. Хотя защита доказала, что этот инцидент не нанес человеку никакого вреда, суд согласился с доводами истца, что это "надругательство" причинило ему "глубочайшую моральную травму".

Саймон Брэмхол - известный в Великобритании хирург. В день оглашения приговора к зданию суда пришли его многие бывшие пациенты. Они выразили несогласие с решением суда и выразили врачу поддержку.