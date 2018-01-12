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12.01.2018 18:00
Рубрика: Власть

ТАСС: Россия в этом году, видимо, не вернется в ПАСЕ

Текст: Юрий Сизов
Россия, судя по реакции в Госдуме и на Смоленской площади, в наступившем году не будет направлять заявку на подтверждение полномочий делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом стало известно ТАСС из нескольких источников, включая дипломатический.

Москва по-прежнему настаивает на том, что пока делегация РФ не вернется в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), отказ от выплаты взноса останется в силе.

Тот же источник, в частности, сегодня напомнил, что разногласия между Москвой и Страсбургом за последние полгода с момента решения о приостановке уплаты взноса так и не были преодолены.

Правда, накануне вице-спикер Госдумы Петр Толстой дал понять, что консультации с членами ПАСЕ на эту тему велись постоянно и будут вестись "дальше с целью убедить коллег, что любая дискриминация национальных делегаций, прежде всего, наносит ущерб самой организации".

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Касаясь возможности приглашения в Москву членов Президентского комитета ПАСЕ после январской сессии для обсуждения будущего взаимодействия России и Совета Европы, Толстой тогда резонно заметил, что "это будет зависеть от того, как пройдет этап консультаций, который будет после январской сессии". Ранее вероятность такого приглашения не исключал и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Россия и представители страсбургской ассамблеи все время находятся в диалоге, подтвердил Толстой. Однако "встречаться просто ради того, чтобы встречаться, это неправильно", - убежден парламентарий. В то же время вице-спикер сообщил, что российская сторона не теряет надежды "убедить лидеров политических групп, работников секретариата ПАСЕ в том, что необходимы сущностные изменения в работе организации".

Стоит еще раз напомнить, что делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В 2015 г. ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении прав делегации РФ, но тогда санкции остались в силе.

В ответ официальная Москва заявила, что отказывается работать в ПАСЕ на дискриминационных условиях и уже два года перестала направлять заявку на подтверждение своих полномочий в Страсбурге. В конце июня 2017 года стало известно, что Россия приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Одновременно РФ предложила внести в регламент ассамблеи положения о том, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации.

Как стало только что известно, Совет Европы не рассматривает вопрос о возможности исключения России из его состава в связи с приостановкой взносов в эту организацию, сообщил  официальный представитель  генерального секретаря СЕ Даниэль Хольтген.

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