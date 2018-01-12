Товарооборот между Россией и Китаем вырос более чем на 20 процентов

Объем торговли между РФ и КНР по итогам прошлого года превысил 84 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 20,8 процента.

По итогам прошлого года объем китайских поставок вырос почти на 15 процентов - до 42,8 миллиарда долларов, а импорт из России в Китай вырос почти на треть - до 41,2 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

Между тем в 2016 году объем китайско-российской торговли составил около 70 миллиардов долларов.

Напомним, что Китай является крупнейшим внешнеторговым партнером России. При этом только за декабрь прошлого года торговый оборот между двумя странами превысил восемь миллиардов долларов.