Трамп признал употребление жестких выражений в отношении иммигрантов

Президент США Дональд Трамп признал, что воспользовался чрезмерно "жесткими выражениями" в дискуссии об иммигрантах из Гаити и Африки, сообщает РИА Новости.

"Слова, которые я произнес, были жесткими. Но по-настоящему жестким было предложение законодателей по миграционной политике", - написал Трамп в Twitter.

Глава Белого дома выразил недовольство тем, что законодатели стремятся принимать иммигрантов из Гаити и из "любой дыры в Африке", в то время как можно было бы пригласить граждан из таких стран, как Норвегия.

После этих комментариев некоторые американские конгрессмены обвинили президента в расизме. С критикой Трампа выступили также ООН, Африканский союз и правительство Гаити.