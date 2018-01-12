Трамп: У меня очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп предположил, что ладит с главой КНДР Ким Чен Ыном. "У меня, возможно, очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном", - сказал Трамп. "Я поддерживаю отношения с людьми, - добавил он. - Я думаю, вы удивлены".

Между тем американский президент отказался отвечать на вопрос, приходилось ли ему беседовать с северокорейским лидером, передает ТАСС. "Я не хочу комментировать это, - отметил он. - Я не говорю, делал я это или нет. Я просто не хочу комментировать".

Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в конце ноября прошлого года, когда Пхеньян осуществил первый за два с половиной месяца ракетный запуск. КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15", способную достичь территории Соединенных Штатов.