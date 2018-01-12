Трамп заявил о нежелании принимать мигрантов из "стран-гадюшников"

Дональд Трамп назвал "грязными дырами" несколько стран, из которых в США прибывают мигранты.

При обсуждении проблем иммиграции американские сенаторы предложили главе государства компромиссное соглашение, упомянув беженцев из стран Африки, а также Гаити и Сальвадора. "Зачем нам все эти люди, приезжающие из стран-гадюшников", - заявил в ответ хозяин Белого дома.

Он подчеркнул, что следует стремиться к тому, чтобы в США прибывали люди из Норвегии, например. Они смогут принести пользу обществу, будут способствовать росту экономики.

Ранее Трамп не раз заявлял о том, что Соединенным Штатам нужна такая иммиграционная политика, которая учитывает интересы американских семей и налогоплательщиков, передает ТАСС.

Добавим, что в прошлом году прибывающие в США мигранты с Гаити лишились статуса защищенных от депортации лиц.