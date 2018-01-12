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Рубрика: Экономика

Прямо по курсу

Минфин купит рекордный объем валюты в январе по новому бюджетному правилу
Текст: Александра Воздвиженская
Российская газета - Федеральный выпуск №7468 (5)
Минфин объявил, что планирует с 15 января по 6 февраля приобрести иностранной валюты на более чем 257 миллиардов рублей. Этот объем станет рекордным за последний год. Причина - переход на новое бюджетное правило. Оно, как ожидается, позволит ослабить зависимость курса рубля от нефтяных котировок и решит проблему процикличности потоков капиталов.
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С февраля прошлого года в России действовало переходное бюджетное правило, в рамках которого минфин покупал валюту, если нефть марки Urals стоила больше 40 долларов. Этот дополнительный доход "стерилизовался" на счетах Федерального казначейства для последующего зачисления в резервы. При расчете объема покупок валюты ведомство использовало прогнозный курс доллара, заложенный в проект бюджета.

С этого года начало действовать новое бюджетное правило, его главное отличие - использование не прогнозного, а фактического курса рубля. Формула 2017 года ставила в прямую зависимость объем покупок от рублевой цены барреля Urals. В итоге если эта цена шла вниз и рубль укреплялся, покупка валюты падала до нуля (как в июле), и, напротив, когда курс национальной валюты ослабевал на фоне растущей рублевой цены, минфин увеличивал объем покупок валюты (как в декабре). Это приводило к процикличности потоков капитала.

Использование фактического курса рубля в формуле исключит прямую зависимость объема покупок валюты от рублевой цены Urals, и рубль будет постепенно отвязываться от нефти. Правда, и эта формула не идеальна, так как размер нефтегазовых доходов бюджета может разойтись с плановым. Недостающий объем минфин сможет компенсировать через размещение облигаций федерального займа (ОФЗ).

Фото: depositphotos.com
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В рамках стандартной взаимосвязи между курсом рубля, ценами на нефть и потоками капитала аналитики Росбанка смоделировали последствия реализации бюджетного правила в сравнении с безинтервенционным сценарием. Например, в рамках прогноза банка стабилизация барреля Brent (от него зависит цена Urals) на уровне 58 долларов в этом году приведет к увеличению объема покупок валюты минфином с 14,2 миллиарда до 29,4 миллиарда долларов. Это может привести к коррекции курса доллара до 62,1 рубля в среднем по году, что лишь на 0,8 процента выше среднего курса в 2017 году. Это также увеличит программу заимствований ОФЗ на 3,3 миллиарда долларов, или 205 миллиардов рублей.

В конце декабря министр финансов Антон Силуанов заявил, что ведомство планирует приобрести в 2018 году до двух триллионов рублей, если нефть Urals будет стоить 54-55 долларов, или до 2,8 триллиона рублей при нефти по 60 долларов (отсечение в рамках нового бюджетного правила - 40,8 доллара). Это в 2,5-3,5 раза больше, чем было потрачено на приобретение валюты в прошлом году.

Инфографика "РГ" / Александр Смирнов / Александра Воздвиженская

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