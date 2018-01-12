В Японии из-за вспышки птичьего гриппа уничтожат 92 тысячи кур

На одной из ферм в Японии обнаружен вирус птичьего гриппа H5N6. Власти приняли решение забить почти 100 тысяч пернатых.

Как пишет ТАСС, массовый падеж птицы зафиксирован на птицефабрике в городе Сануки на острове Кюсю. Там нашли мертвыми несколько десятков цыплят. В связи с этим была ограничена транспортировка птицы и куриных яиц в радиусе 3 километрах от фермы.

Другим птицефабрикам и частным хозяйствам запрещено вывозить продукцию за пределы указанного района. Вспышка птичьего гриппа в Кагаве - первый случай птичьего гриппа в Японии в этом году.