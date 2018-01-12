В Пентагоне рассказали о грядущей масштабной кибератаке

Пентагон готовится отразить самую масштабную кибератаку в истории. "Мы бы назвали это "терабайтом смерти", который уже стоит на пороге. Мы готовы к этому", - сообщил представитель министерства обороны США Алан Линн.

Он напомнил, что еще несколько лет назад серьезной считалась атака в 1-2 гигабайта. "Теперь мы получаем 600-гигабайтные атаки на точки доступа в интернет. При этом хакеры используют различные способы, о которых мы и не думали раньше", - подчеркнул генерал.

Правда, как отмечает РИА Новости, в Пентагоне не стали сообщать подробности, из каких стран совершаются такие атаки.