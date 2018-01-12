В Саудовской Аравии открылся первый автосалон для женщин

Первый автосалон для женщин открылся в городе Джидда в Саудовской Аравии. Продавцами там работают исключительно дамы. Они консультируют клиентов по всем вопросам, в том числе по финансированию покупки, сообщает газета Kronen Zeitung.

В конце сентября в королевстве отменили запрет на вождение женщинами автомобилей. За это право активисты боролись более трех лет. Теперь представительницы слабого пола могут управлять легковыми автомашинами, грузовиками и мотоциклами. Ожидается, что количество участников дорожного движения увеличится на несколько миллионов человек.

Саудовская Аравия была единственной страной в мире, где женщинам не разрешалось водить авто. Ранее полиция задерживала дам, которые осмеливались сесть за руль. Клерикальные силы выступали против ослабления запрета.

Программа "Видение 2030", которую инициировал наследный принц Мухаммед бен Сальман, предусматривает постепенную либерализацию прав женщин. Помимо управления автомобилем они могут также посещать спортивные мероприятия.