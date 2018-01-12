ВЦИОМ: 67% россиян намерены прийти на выборы президента 18 марта

Доля россиян, твердо намеренных проголосовать на выборах президента, которые пройдут 18 марта, составила 67 процентов. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенный 8-10 января.

67% опрошенных сказали, что точно примут участие в предстоящих выборах, еще 11% дали ответ "скорее приму". Не настроены приходить на участки 6% респондентов, при этом 3% заявили, что точно не примут участия в голосовании, а 3% - скорее не примут. Еще 15% пока не решили, приходить ли на избирательные участки. 0,4% заявили, что пойдут на выборы и испортят бюллетень. Еще 1% опрошенных затруднился с ответом.

Социологи спросили также о политических предпочтениях респондентов. 81,1% готов отдать голос за действующего президента Владимира Путина. Вторую позицию занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин - 7,6%. За Владимира Жириновского (ЛДПР) проголосовали бы с 4,2%.

Нынешний опрос проводился 8-10 января методом телефонного интервью среди 3 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1,8% (данные за январь). Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

Выборы президента России состоятся 18 марта. На сегодня Центризбирком зарегистрировал двух кандидатов - Владимира Жириновского и Павла Грудинина. Еще 14 кандидатов собирают подписи для регистрации. Самовыдвиженцы, в том числе Владимир Путин, должны предоставить 300 тысяч подписей, партийные выдвиженцы - 100 тысяч подписей.