Вилла актера Джеффа Бриджеса в Калифорнии разрушена из-за оползней

Оползни разрушили виллу актера Джеффа Бриджеса в американском округе Санта-Барбара на юге Калифорнии. "Наш дом страшно поврежден, однако нам ничего не угрожает. Мы благодарны за это спасателям, которые трудятся неустанно, чтобы помочь людям", - заявил обладатель "Оскара".

Актер купил виллу три года назад за 6,8 миллиона долларов, передает ТАСС. Соседний дом принадлежит телеведущей Опре Уинфри. Бриджес завоевал "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Сумасшедшее сердце" (и номинировался на эту премию еще шесть раз.

Из-за наводнений и оползней на юге Калифорнии уже погибли 17 человек, 28 пострадали. В ряде районов штата объявлена эвакуация жителей.