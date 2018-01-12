Власти Южной Кореи не запретили торговлю криптовалютами

Администрация президента Республики Корея заявила, что никаких окончательных решений по поводу запрета торговли криптовалютами не принято. "Еще ничего окончательно не решено", - заявил вчера представитель администрации президента, дав понять, что слова министра юстиции Пак Сан Ги отражают скорее позицию ведомства, а не итоговое решение.

Напомним, что вчера в ходе новогодней пресс-конференции министр юстиции Республики Корея (РК) Пак Сан Ги заявил, что они подготовили законопроект о запрете на биржах Кореи торговли криптовалютами.

"По поводу криптовалют существуют серьезные опасения, а потому министерство юстиции подготовило законопроект, который запретит торговлю криптовалютами на биржах", - заявил он. Он назвал вложение денег в эти виды активов не инвестициями, а "азартной игрой или спекуляцией", подчеркнув, что ситуация на корейском рынке криптовалют считается среди иностранных экспертов "ненормальной" из-за резких скачков цен.

Это вызвало резкое падение котировок на основные криптовалюты. Однако среди обычных корейцев, где инвестиции в криптовалюты приобрели огромную популярность, заявление министра спровоцировало сильный протест. На сайте администрации президента Кореи начался сбор петиций с требованием отказаться от планируемого запрета.

Между тем вскоре в администрации президента Кореи заявили, что окончательное решение не принято. Чиновники также дали понять, что в ведомствах существуют различные подходы к этому вопросу. Если министерство юстиции выступает за, то некоторые другие структуры предлагают ввести более строгие правила, но не отказываться от торгов.

Сегодня в администрации президента уклонились от ответа. "С нашей стороны не будет никаких комментариев", - заявил в ходе встречи с журналистами представитель администрации президента РК, предложив репортерам "выяснить ситуацию у профильных ведомств".