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12.01.2018 07:02
Рубрика: В мире

Власти Мексики отказались платить за стену на границе с США

Министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо возразил президенту США Дональду Трампу по поводу оплаты стены на границе между странами. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп запросил 18 млрд долларов на стену на границе с Мексикой

Ранее американский лидер заявил, что Мексика может оплатить строительство стены на границе с США опосредованно - через новый договор НАФТА.

"Президент Мексики Энрике Пенья Ньето был предельно ясным: Мексика никогда не заплатит за эту стену", - завил Гуахардо.

Президент США размышляет над способами взыскания средств на постройку стены с Мексики - например, путем введения торговых пошлин или сокращения помощи мексиканскому правительству.

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