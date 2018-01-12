Военные РФ уничтожили в Сирии группу боевиков и склад беспилотников

В Сирии силами российских военных уничтожена диверсионная группа боевиков, сообщает Минобороны РФ.

"Командованием группировки войск в Сирии проведена специальная операция по поиску и уничтожению диверсионной группы боевиков, осуществивших 31 декабря 2017 года минометный обстрел территории авиабазы "Хмеймим", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что в операции задействованы все силы и средства многоуровневой системы военной разведки РФ в Сирии.

"На конечном этапе операции группой российских Сил специальных операций было установлено место базирования диверсионной группы боевиков рядом с западной границей провинции Идлиб", - добавили в министерстве.

Вся диверсионная группа уничтожена высокоточным боеприпасом "Краснополь".

Кроме того, в провинции Идлиб российская военная разведка раскрыла место конечной сборки и хранения террористами ударных беспилотников. Склад уничтожен.