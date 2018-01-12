Возмещения вкладчикам банка "Северный кредит" выплатят Сбербанк и РНКБ

Вкладчики банка "Северный кредит", у которого отозвали лицензию, получат компенсацию в "Сбербанке" и Российском национальном коммерческом банке (РНКБ). Об этом говорится на портале Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Начнутся выплаты 17 января. При чем в РНКБ выплаты получат вкладчики Крыма и Севастополя, а в Сбербанке - жители остальных регионов.

Лицензию у "Северного кредита" отозвали 29 декабря, так как он не исполнял требования законодательства и нормативных актов Банка России. Плюс - собственных средств у него оказалось менее двух процентов.