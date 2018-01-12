Захар Прилепин: Украинские военные убивают радикалов в Донбассе

Украинские военные устали от бесконечных провокаций и ликвидируют бойцов "Правого сектора" (запрещен в России) в Донбассе, заявил в эфире телеканала "Россия1" писатель Захар Прилепин, который хорошо знает ситуацию.

По его словам, члены экстремистской организации отбирают у силовиков оружие, захватывают деревни, устраивают обстрелы. Но наказывают после этого военнослужащих украинской армии.

"Наши снайперы с удивлением обнаружили, что с той стороны ВСУ убивают своих же радикалов", - констатировал Прилепин.

По данным писателя, во время недавнего захвата деревень Травневое и Гладосово в пригородах Горловки украинские военные убили 14-16 членов "Правого сектора". Захар Прилепин находится в зоне конфликта на востоке Украины с декабря 2015 года.