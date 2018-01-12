Заявление об изменении ленты Facebook стоило Цукербергу 2,9 млрд

Акции Facebook подешевели сегодня на 3,9 процента или 2,9 миллиарда долларов (на 20 часов по московскому времени), передает агентство Bloomberg.

Это произошло после того, как владелец социальной сети Марк Цукенберг сообщил об изменениях, которые произойдут на новостной ленте. Суть в том, что на ней будут в первую очередь отражаться новости от друзей и близких, а информация СМИ и компаний и - во вторую.

В результате капитал владельца сети уменьшился до 74,4 миллиарда долларов, посчитали эксперты Bloomberg.

Таким образом в мировом рейтинге богачей он покинул четвертое место, которое тут же занял основатель испанского текстильного концерна Inditex и торговой марки Zara Амансио Ортега.