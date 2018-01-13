Американца обвинили в даче взятки сотруднику "дочки" "Росатома"

Гражданин США обвиняется в даче взятки сотруднику дочернего предприятия "Росатома" TENEX. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американское министерство юстиции.

По данным минюста, бывший глава транспортной компании Марк Ламберт якобы дал "российскому представителю компании TENEX Вадиму Микерину" взятку с целью получения контракта на транспортировку ядерных материалов. Американцу предъявлены обвинения по 11 пунктам, в том числе в отмывании денег и электронном мошенничестве.

Суд в США в конце 2015 года приговорил Микерина к четырем годам заключения за взятки при раздаче контрактов на переработку российского оружейного урана. Речь идет о материале, который завозился в страну по программе "мегатонны в мегаватты" и использовался как сырье для АЭС.