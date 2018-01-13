Американец выиграл 451 миллион долларов в лотерею

Житель американского штата Флорида 20-летний Шейн Мисслер стал победителем лотереи Mega Millions. Он выиграл 451 миллион долларов, передает ТАСС.

Мисслер решил получить деньги сразу, а не в виде регулярных выплат. В этом случае сумма приза значительно уменьшается (до 282,8 миллиона долларов).

Обладатель джек-пота рассчитывает потратить деньги на свои увлечения, а также намерен "помочь семье и принести некоторую пользу человечеству". Молодой человек уволился с работы и намерен переехать из Порт-Ричи.

Выигрышный билет был куплен в одном из магазинов сети 7-Eleven в Порт-Ричи. Его владельцам причитается теперь 100 тысяч долларов.