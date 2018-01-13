Белый дом не раскроет подробностей о медосмотре Дональда Трампа

Президент Дональд Трамп находится в "отличном состоянии здоровья", заявил врач Белого дома, контр-адмирал Ронни Джексон, который в пятницу осмотрел президента США через неделю после появления слухов о неадекватном психическом состоянии 71-летнего главы Белого дома, отмечает Bloomberg.

"Сегодняшний медосмотр президента в Национальном военно-медицинском центре Вальтера Рида в Мэриленде прошел исключительно хорошо, - сказал Джексон в своем заявлении в пятницу. - Президент находится в отличном состоянии, и я с нетерпением жду брифинга во вторник для уточнения некоторых деталей". "Во вторник Джексон ответит на вопросы журналистов о здоровье президента", - подтвердила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

В Белом доме ранее дали понять, что Трамп во время медосмотра не подвергнется психиатрическому обследованию. Кроме того, в американской администрации заявили о том, что не будет раскрыта никакая дополнительная информация о прошедшем медосмотре на основании федеральных законов о конфиденциальности в сфере здравоохранения. Известно, что медосмотр Трампа продолжался около трех часов.

Напомним, что в новой книге скандального характера Майкла Вольфа "Огонь и ярость" о нравах, царящих в сегодняшнем Белом доме, автор утверждает, что почти все топ-помощники и советники Трампа считают, что он психически нездоров. Трамп отреагировал на эту критику, назвав себя "очень стабильным гением" в Twitter и позволив камерам в течение 55 минут во вторник снимать его, когда он обсуждал иммиграционное законодательство с сенаторами в Белом доме.

Кровь, сахар, давление

Как правило, в медицинских отчетах после осмотров президентов, которые были введены в практику во время правления Ричарда Никсона в начале 1970-х годов, содержится информация об общем состоянии здоровья глав Белого дома, включая историю болезни, показатели артериального здоровья, а также основные результаты лабораторных исследований по таким показателям, как холестерин и сахар крови. Они также содержат характеристики физического осмотра для основных систем организма, таких как сердце, легкие и глаза. Вместе с тем, проводятся дополнительные обследования с учетом состояния здоровья каждого отдельного президента.

Так, во время осмотра бывшего президента США Барака Обамы проводился анализ работы его неврологической системы, включая "функции мозжечка, моторики".

Джексон отметил в сводке о физическом состоянии Обамы в 2014 году, что его "общее состояние здоровья находится в отличном состоянии". "Все клинические данные свидетельствуют о том, что президент в настоящее время здоров, и что он останется таким на время своего президентства", - говорилось в отчете, где также отмечалось, что Обама отказался от курения.

В отчете после первого медосмотра Джорджа Буша говорилось о том, что тот иногда "наслаждается сигарой, пьет содовую и пробегает 12 миль в неделю".

Трамп нарушает диету?

Личный доктор Трампа, Гарольд Борнштейн, опубликовал письмо во время предвыборной кампании, заявив о том, что его пациент будет "самым здоровым человеком, когда-либо избранным на пост президента", добавив, что лабораторные тесты пациента являются "удивительно превосходными". В письме говорилось о том, что Трамп ежедневно принимает аспирин и низкие дозы статина, используемые для снижения уровня холестерина.

Тем не менее, находящийся в "удивительно отличном" состоянии Трамп позволяет себе маленькие слабости по отношению к "нездоровым продуктам". Он не прочь "побаловаться" большой порцией жареной курицы, хвастается поеданием шоколадного пирога в своей резиденции в Мар-а-Лаго и выпивает "диетическую колу" в Белом доме. По словам авторов книги о нем, бывших помощников Трампа Кори Левандовски и Дэвида Босси, будущий глава Белого дома во время предвыборной кампании иногда заказывал себе в день два больших Бик-Мака, два "филе о фиш" и шоколадный молочный коктейль.

Не все президенты США были здоровы

Согласно выводам Аарона Сета Кесельхайма, профессора Гарвардской медицинской школы, с начала двадцатого века, по меньшей мере, 14 из 20 президентов США страдали от значительных проблем со здоровьем.

Так, инсульт, который произошел у Вудроу Уилсона, сделал его недееспособным. А врач президента Дуайта Эйзенхауэра, у которого был сердечный приступ и инсульт во время пребывания на посту президента США, скрыл эту информацию и ввел в заблуждение общественность о степени медицинских проблем тогдашнего главы Белого дома.

У Джона Кеннеди было несколько проблем со здоровьем, прежде всего болезнь Аддисона, расстройство надпочечников, которое он скрывал от общественности. У президента Рональда Рейгана через несколько лет после ухода из Белого дома была диагностирована болезнь Альтцгеймера.