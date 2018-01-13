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13.01.2018 02:10
Рубрика: В мире

Бразилия ужесточит регулирование криптовалют

Текст: Алексей Чуриков (Бразилиа)
Комиссия по ценным бумагам Бразилии, CVM, запретила зарегистрированным в стране инвестиционным фондам осуществлять прямую покупку криптовалют, таких как биткоин. По мнению комиссии, "криптовалюта не может быть квалифицирована как финансовый актив", и поэтому их прямое приобретение не разрешается.

"В Бразилии и в других странах продолжается обсуждение экономической и юридической составляющих инвестиционных инструментов с использованием виртуальных монет. И до сих пор экспертное сообщество не пришло к однозначным выводам. Особенно это касается вопросов регулирования внутренних рынков. Именно поэтому CVM, как государственный регулятор рынка ценных бумаг, запретил совершать прямые операции", заявил журналистам Даниел Маэда, представитель комиссии.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Вместе с тем, как отметил Маэда, пока что остается открытым вопрос о косвенных инвестициях фондов в криптовалюты на внешних рынках, где подобные сделки разрешены. В этой связи представитель комиссии порекомендовал всем агентам, желающим использовать такие механизмы, дождаться однозначного заключения CVM о законности таких операций.

"Обратите внимание на то, что даже чисто с технической точки зрения эти инвестиции подвержены значительным рискам, вызванным самой природой криптовалют. Самые очевидные из них - вопросы гарантий, обеспечения кибербезопасности, сохранности данных. Если смотреть глубже, то появляются и другие - будущая законность этих приобретений, либо последующих торгов с их использованием, формат разрешения юридических споров вокруг них и так далее", отметил Даниэл Маэда.

Фото: depositphotos.com
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Государственные институты Бразилии и крупные местные экономические игроки в целом открыто с опаской относятся к криптовалютам. Примерно с 2015 года бразильское законодательство в сфере регулирования использования виртуальных валют неуклонно ужесточается. С декабря прошлого года нижняя палата Национального конгресса приступила к обсуждению законопроекта, чей автор предлагает повсеместно запретить криптовалюты и приравнять их использование к финансовым преступлениям.

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Именно из-за невозможности осуществлять контроль за финансовыми потоками и анонимности участников сделок с криптовалютами, бразильский Верховный электоральный суд полностью запретил их использование в избирательной кампании 2018 года. Напомним, что в октябре в Бразилии состоятся общие выборы, где гражданам предстоит определить не только будущего президента страны, но и проголосовать за новых губернаторов штатов, депутатов и сенаторов Национального конгресса.

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