Бывший главком ВМС Украины отметил успехи российской армии в Крыму

Москва очень эффективно использовала свои возможности в военной сфере за последние 3,5 года - в Крыму обновлена военно-техническая база и создана межвидовая группировка войск в противовес государствам НАТО в Восточной Европе. Об этом, как передает РИА Новости, заявил бывший командующий военно-морскими силами Украины Сергей Гайдук.

По его словам, Россия указанное время "использовала, в отличие от Украины, очень мощно". "Фактически с 14-го по 17-й год Черноморский флот Российской Федерации пополнился носителями управляемого оружия - это современные подводные лодки, надводные корабли, катера, береговые ракетные ударные комплексы", - сказал Гайдук в эфире телеканала "112 Украина".

Он также отметил, что в Крыму с 2014 по 2017 годы появился личный состав, который имеет опыт применения ракетного оружия в рамках сирийского конфликта. РФ, по словам экс-главкома, использовала этот период "для создания межвидовой группировки" и "защиты своих национальных интересов в черноморском регионе".

Ранее российский президент Владимир Путин заявил о готовности Москвы передать Киеву военные корабли и авиатехнику из Крыма, хотя они и в плачевном состоянии. Для утилизации боеприпасов, не подлежащих транспортировке, в России готовы пригласить специалистов с Украины.