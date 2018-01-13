Четыре человека погибли в результате беспорядков в Венесуэле

В Венесуэле в четырех муниципалитетах Мериды вспыхнули протесты против нехватки еды. Люди ворвались на фермы и разделали 200 голов скота. Также были разграблены 12 грузовых машин с продуктами.

Как сообщает РИА Новости, в результате случившегося погибли четыре человека. Еще 15 получили ранения. Власти страны задержали 12 протестующих.

В Венесуэле возник дефицит товаров, галопирующая инфляция и падение доходов государства из-за снижения цен на нефть. В результате протесты с апреля прошлого года унесли жизни более 120 человек.