Дмитрий Медведев поблагодарил журналистов за преданность делу

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил работников российской печати с профессиональным праздником и поблагодарил их за преданность делу и ответственность.

"Хочу поблагодарить всех работников российской печати за преданность любимому делу. За неравнодушное и эмоциональное отношение к своей работе. Желаю вам вдохновения, новых творческих успехов. Пусть ваши издания остаются всегда интересными и востребованными", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте правительства.

Премьер также отметил, что, придерживаясь разных точек зрения, настоящий журналист всегда верен своему профессиональному долгу - "быть честным, объективным и принципиальным".

День российской печати отмечается 13 января. Он учрежден в декабре 1991 года.