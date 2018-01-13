Dragon доставит с МКС на Землю около двух тонн грузов

Космический корабль Dragon сегодня вернется на Землю с МКС, он доставит со станции примерно 1,86 тонны грузов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на NASA.

Грузовик компании SpaceX приводнится в Тихом океане к западу от полуострова Калифорния. Далее его транспортируют в порт города Лонг-Бич. Готовить Dragon к возвращению на орбитальный комплекс будут в одном из центров SpaceX в Техасе.

Корабль доставит на Землю материалы ряда экспериментов, в том числе образцы изготовленного в условиях невесомости оптоволокна. Кроме того, на борту грузовика находятся растения и живые мыши, над которыми ставили опыты.

Dragon был запущен к МСК 15 декабря с помощью ракеты Falcon 9 с базы ВВС США на мысе Канаверал. На его борту тогда было более 2 тонн грузов, включая продовольствие и материалы для экспериментов.