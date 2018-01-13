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Рубрика: В мире

Эксперт: Запад скрывает уровень теругрозы в Боснии, прикрываясь Россией

Текст: Александр Борисов
Попытки обвинить Республику Сербскую Боснии и Герцеговины в создании при участии России паравоенных формирований - это игра западных спецслужб, прекрасно осведомленных об истинном положении дел в сербском энтитете.

Таким образом Вашингтон и Брюссель пытаются дискредитировать неугодное им руководство РС и отвлечь внимание общественности от возвращения в страну воевавших на стороне ИГИЛ (запрещенная в РФ организация - прим. "РГ") боевиков, приуменьшая исходящий от них уровень террористической угрозы. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал боснийский эксперт в области безопасности Джевад Глияшевич.

Республика Сербская поддержит коллективный иск против НАТО

Напомним, в субботу, 13 января, в Боснии разразился скандал. Это произошло после того, как министр безопасности Драган Мектич сообщил корреспондентам The Guardian, что спецслужбы Боснии осведомлены о наличии в гособразовании военных формирований, создаваемых "наемниками, прошедшими тренировку в России", а также поддерживающимися Российско-сербским гуманитарным центром в городе Ниш. Подчиняются они якобы лично президенту Республики Сербской Милораду Додику и нужны для борьбы с "демократической оппозицией".

"Подтверждая пропагандистский мусор, объявленный The Guardian, и выступая с лживыми обвинениями о существовании паравоенных формирований, министр безопасности БиГ Драган Мектич открыто действует против Республики Сербской", - отмечает Галияшевич, подчеркивая, что "Мектич таким образом включается в западную антироссийскую кампанию и умышленно приписывает какие-то незаконные формирования в РС к результатам российской деятельности в БиГ".

Фото: Михаил Гусман
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"Необходимо принять во внимание следующие факты, - указывает аналитик. - Многие западные СМИ транслировали реакцию на эту новость американского "ястреба" Саманты Пауэр, а демократы доставили в сенат заключение, в котором Милорад Додик представлен в качестве партнера Владимира Путина и России, при этом Республика Сербская названа основным препятствием на пути БиГ к НАТО. В этой связи Мектич с одной стороны отвлекает внимание от проблемы возвращения террористов из Сирии в БиГ, а с другой - выступает как ключевой антисербский и антироссийский пропагандист стран НАТО. Именно поэтому он напрямую обвиняет РС и косвенно РФ, в части касающейся создания паравоенных формирований и их подготовке к войне".

Наиболее опасно, по словам эксперта, то, что распространение дезинформации исходит от столь значимого в государстве лица - министра безопасности.

"Это попытка ужасного обвинения в адрес Республики Сербской. Никто в это не верит. В Боснии существуют эффективные механизмы функционирования западных разведслужб, которые точно знают, что в РС отсутствуют паравоенные образования", - отметил он, заключив, что дезинформация, следовательно, распространяется умышленно.

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