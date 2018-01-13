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13.01.2018 19:05
Рубрика: В мире

Эрдоган анонсировал военную операцию против курдов в Сирии

Текст: Станислав Хамдохов

Турецкая армия может в течение недели начать войсковую операцию в подконтрольных Силам самообороны сирийских курдов (YPG) регионах Манбидж и Африн на северо-западе Сирии. С таким предупреждением выступил президент Турции Тайип Эрдоган.

"В Манбидже, если не будут выполнены данные нам обещания [со стороны США о выводе курдских отрядов], мы возьмем дело в свои руки. Они увидят, что мы сделаем через неделю. Если террористы в Африне не сдадутся, мы оторвем им головы", - заявил Эрдоган, которого цитирует РИА Новости.
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По словам турецкого лидера, за время вооруженного конфликта в Сирии американцы отправили курдским ополченцам 4900 грузовиков и около 2000 самолетов с оружием.

"Это не союзничество. Вы будете давать YPG оружие и говорить о стратегическим партнерстве с нами? Этого никто не проглотит. США занимаются самообманом, полагая, что сотрудничество с террористами не нанесет вреда их национальным интересам", - считает Эрдоган.

По его мнению, "тот, кто взял в свою постель змею, столкнется с последствиями этого".

Официальная Анкара считает Силы самообороны сирийских курдов террористической организацией, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.

В конце 2017 года министерство обороны США признало, что, несмотря на недовольство Турции, оно по-прежнему снабжает оружием курдские отряды в Сирии. Официальный представитель ведомства Роберт Мэннинг тогда заявил, что в Пентагоне пока "лишь приступили к рассмотрению возможности изменений приоритетов в оказании военной поддержки нашим курдским партнерам".

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