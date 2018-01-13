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Рубрика: В мире

Гавайцы подверглись панике из-за ложного сообщения о летящей ракете

Текст: Андрей Васильев

Жители американского штата Гавайи испытали панику из-за ложного сообщения о приближающейся к ним межконтинентальной баллистической ракете.

Как сообщает dailymail.co.uk, гавайцы получили предупреждение на свои телефоны о ракетной угрозе, которое было отправлено по ошибке местным управлением гражданской защиты.

Фото: REUTERS/Peter Nicholls
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Гавайцам посоветовали немедленно направиться в убежище или искать безопасные укрытия. Сообщение пришло вскоре после 8 утра по местному времени и, по оценкам наблюдателей, вызвало самую настоящую истерию в этом американском штате.

Дело в том, что Гавайи попадают в диапазон действия межконтинентальных баллистических ракет, которые испытывала в последние месяцы Северная Корея.

Несмотря на то, что правительственные агентства в релизе для местных СМИ и в Twitter подтвердили, что это сообщение является ложной тревогой, сами жители штата получили опровержение только спустя 37 минут после первоначального смс.

Власти штата сообщили, что причиной инцидента стал "человеческий фактор", пообещав наказать виновных.

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