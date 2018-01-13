Главврач Белого дома назвал здоровье Трампа "отменным"

Главный врач Белого дома Ронни Джексон после проведенного первого медосмотра Дональда Трампа в качестве 45-го президента США объявил, что нынешний глава государства обладает "отменным здоровьем".

"Медобследование президента прошло в Национальном медицинском центре ВМС США имени Уолтера Рида исключительно хорошо. У президента - отменное здоровье", - говорится в заявлении главврача Белого дома. Джексон пообещал поделиться "некоторыми деталями медосмотра на брифинге в следующий вторник", передает ТАСС.

Для Трампа, которому 14 июня исполнится 72 года, это первое медицинское обследование в качестве президента и главнокомандующего ВС США. Хотя американские лидеры не обязаны проходить подобные медосмотры, это стало обычной практикой со времен 37-го руководителя страны Ричарда Никсона.