Госдеп: РФ и США выполняют обязательства по ДСНВ

Вашингтон и Москва выполняют взятые на себя обязательства в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом говорится в докладе государственного департамента США, в котором приводятся данные на первое сентября прошлого года.

Согласно отчету американского внешнеполитического ведомства, Россия располагает 501 оперативно развернутым носителем ядерных вооружений: межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР), тяжелыми бомбардировщиками и баллистическими ракетами на подводных лодках с 1561 боезарядом на них. Соединенные Штаты же располагают 660 носителями и 1393 боеголовками, отмечается в докладе госдепа.

В общей сложности число развернутых и неразвернутых носителей у Москвы составляет 790, у Вашингтона - 800.

Договор СНВ-3 был подписан двумя странами в 2010 году и вступил в силу пятого февраля 2011 года. В его рамках каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 МБР, баллистических ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.