Япония направила корабли для наблюдения за санкциями против КНДР

Япония направляет свои корабли для ведения наблюдения в Желтом и Японском морях за соблюдением санкций против КНДР. Их деятельность заключается в выявлении в том числе случаев перекачки нефти в открытом море с иностранных танкеров на северокорейские суда.

Если японские патрульные самолеты обнаруживают в открытом море подозрительные суда, они передают эту информацию экипажам кораблей, которые направляются в указанный район, передает ТАСС.

Досмотр подобных судов выходит за пределы полномочий японских Сил самообороны, так что они лишь следят за такой деятельностью, делают фотографии и передают эти данные США.