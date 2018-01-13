Йемен получил гуманитарную помощь на 13 судах

Гуманитарные и продовольственные грузы в порты Йемена на Красном море за последние три недели доставили на 13 судах. Это произошло после открытия на месяц портов Ходейда и Салиф, передает РИА Новости.

Арабская коалиция не ввела полную блокаду йеменского порта Ходейда в Красном море после запуска мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситы) ракеты по Эр-Рияду. Было объявлено об открытии гаваней на 30 дней.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", а с другой - правительственные войска.