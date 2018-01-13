Кандидат в президенты Борис Титов собрал более 78 тысяч подписей

Бизнес-омбудсмен Борис Титов, выдвинутый на пост президента России возглавляемой им Партией роста, собрал уже три четверти необходимых для регистрации подписей избирателей. Об этом сообщила в субботу его пресс-служба.

"В поддержку Титова собрано более 78 тысяч подписей", - говорится в сообщении. "Сбор подписей в поддержку Титова ведется в 65 регионах", поскольку закон о выборах главы государства разрешает собрать в одном регионе не более 2500 подписей. Наибольшую активность в поддержке Бориса Титова проявляют Воронежская, Республика Коми, Москва и Подмосковье.

"Мы справляемся с задачей и справляемся быстро - еще пару дней назад была собрано 50 тыс. подписей, сегодня - уже почти 80. Каждый день прибавляет около 10 тысяч голосов", - цитирует кандидата пресс-служба.

Всего Борису Титову как партийному выдвиженцу необходимо собрать 100 тысяч подписей для регистрации в качестве кандидата в президенты. Еще 5 тысяч можно сдать сверх нормы не случай возможного брака в подписных листах. Избиратели имеют право поставить подписи за любое количество кандидатов, но только по одной за каждого. Все дублирующие автографы будут признаны недействительными. В подписных листах они должны собственноручно заполнить графу "дата" и "подпись", все остальные данные сборщики могут переписать из паспорта самостоятельно.

Прием подписных листов в Центризбиркоме завершится 31 января в шесть часов вечера по московскому времени. Выборы президента России состоятся 18 марта.