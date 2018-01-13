Каррера отпустит Промеса из "Спартака" при одном условии

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера заявил, что он согласен продать Квинси Промеса, но только в том случае, если в его команду перейдет лучший на данный момент бомбардир чемпионата Англии Мохамед Салах из "Ливерпуля".

По словам Карреры, он не намерен отпускать Промеса и купить вместо голландца неизвестного игрока. "Если уйдет Промес, а придет Салах, то я соглашусь. Карьера Квинси пойдет вверх, а "Спартак" не потеряет в качестве", - приводит слова итальянца портал 8news.

Недавно в СМИ появилась информация об интересе к Промесу со стороны "Эвертона". Сообщалось, что английский клуб готов заплатить за Квинси, признанного лучшим футболистом России по итогам прошлого года, 20 миллионов евро. Но официальных предложений "Спартаку" сделано так и не было. Да и сам голландец, по неофициальным данным, намерен провести остаток сезона в России.