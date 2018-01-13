Клинтон: Трамп придерживается расистских взглядов

Бывший кандидат на пост президента США Хиллари Клинтон заявила, что американский лидер Дональд Трамп придерживается расистских взглядов в отношении тех, кто "не выглядит так, как он". Таким образом экс-госсекретарь прокомментировала некорректные высказывания Трампа в отношении Гаити и стран Африки, передает РИА Новости.

"Годовщина чудовищного землетрясения восьмилетней давности - день, в который нужно вспомнить трагедию, почтить несгибаемый народ Гаити и подтвердить приверженность Америки оказанию помощи нашим соседям", - добавила Клинтон.

Ранее Трамп спросил, почему кто-то хочет, чтобы в США прибывали иммигранты с Гаити и из стран Африки, и назвал эти страны "грязными дырами".

"Слова, которые я произнес, были жесткими. Но по-настоящему жестким было предложение законодателей по миграционной политике", - написал после Трамп в Twitter.