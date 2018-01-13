ЛНР: Украинские снайперы открыли огонь по домам мирных жителей

Украинские силовики открыли огонь из снайперского оружия по дачным домам жителей ЛНР недалеко от линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции самопровозглашенной республики Михаил Филипоненко.

"По информации от местных жителей садоводческого товарищества "Зеленая Роща", сегодня в 4.30 утра бойцы ВСУ открыли прицельный огонь из снайперского вооружения. В один из домов было прямое попадание в окно", - цитирует РИА Новости представителя ЛНР.

По словам Филипоненко, у стоящего рядом дома в результате обстрела пробита стена и крыша. Люди не пострадали лишь "по счастливой случайности".

"Садоводческое товарищество "Зеленая Роща" находится в 500 метрах от линии боевого соприкосновения, поэтому очевидно, что украинские снайперы стреляли целенаправленно по домам мирных жителей нашей республики", - подчеркнул представитель Народной милиции.