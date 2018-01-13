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Рубрика: Спорт

Мастер-шоу Матча звезд выиграла команда дивизиона Харламова

Текст: Илья Зубко (Астана)
В Астане прошла первая часть Матча звезд Континентальной хоккейной лиги. Мастер-шоу, в котором участники соревновались в разнообразных конкурсах, закончился победой команды дивизиона Харламова.
Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости

Второй год подряд конкурсы проходят в отдельный день - раньше они предваряли гала-матч. Теперь программа стала более основательной, и Мастер-шоу продолжалось почти три часа. Посоревноваться успели, кстати, не только хоккеисты, но и талисманы клубов КХЛ, заполнявшие паузу в перерыве. Всего конкурсов провели семь, причем даже привычные испытания чуть модернизировали.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Например, если раньше хоккеисты определяли самого быстрого, пробегая круг на скорость, то теперь параллельно бежали два участника из разных команд, но по более узкой траектории. А уже после них полноценные круги промчались четверо игроков Молодежной хоккейной лиги, которые по итогам своего Матча Звезд были признаны лучшими и получили право выйти на лед в главном шоу. Забегая вперед, скажем, что именно выступление молодежи оказалось решающим для определения победителей.

Самым быстрым в итоге стал Дэн Секстон из "Нефтехимика", конкурс на самый сильный бросок во второй раз подряд выиграл Патрик Херсли из СКА, а самый, пожалуй, любимый всеми конкурс на наиболее эффектный буллит завершился в пользу Найджела Доуса из "Барыса". Форвард казахстанского клуба действительно впечатлил свои нарядом - он выкатился с короной на голове и в длинной мантии, которую держали двое мальчиков. "Король хет-триков" - значилось на одеянии. Именно так теперь величают Доуса за его бомбардирские подвиги. Сами буллиты, кстати, Найджел исполнил не то чтобы сногсшибательно. И очередной шедевр от Никиты Гусева из СКА по исполнению точно был лучше. Но судьи посчитали иначе, а Никита заявил, что ни капли не обиделся.

Фото: Михаил Синицын / РГ
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По итогам семи конкурсов получилась забавная картина - три команды из четырех выиграли по два конкурса, и только у дивизиона Тарасова, ведомого наставником ЦСКА Игорем Никитиным, был всего один набранный балл. Пришлось прибегать к дополнительным показателям, чтобы выявить лучшего. И тут как раз пригодились забеги игроков МХЛ на скорость. Здесь быстрее всех был Игорь Гераськин из череповецкого "Алмаза". Он пробежал свой круг за 12,988 секунды. Ну а поскольку Игорь в результате жеребьевки, прошедшей накануне, был определен в команду дивизиона Харламова, то именно ей дали дополнительный балл и присудили общую победу.

В качестве главного приза "харламовцам", которыми на тренерской скамейке руководили наставник "Нефтехимика" Андрей Назаров и телеведущая Мария Басс, а капитаном являлся защитник Андрей Марков, дали право самим выбрать себе соперника по полуфиналу Матча звезд. И выбор пал на дивизион Тарасова. Таким образом, во втором полуфинале сыграют команды из дивизионов Боброва и Чернышева. Победители этих поединков встретятся в финале, проигравшие оспорят третье место. Матч звезд состоится в воскресенье в 10:00 по московскому времени.

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