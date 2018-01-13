Мастер-шоу Матча звезд выиграла команда дивизиона Харламова

В Астане прошла первая часть Матча звезд Континентальной хоккейной лиги. Мастер-шоу, в котором участники соревновались в разнообразных конкурсах, закончился победой команды дивизиона Харламова.

Второй год подряд конкурсы проходят в отдельный день - раньше они предваряли гала-матч. Теперь программа стала более основательной, и Мастер-шоу продолжалось почти три часа. Посоревноваться успели, кстати, не только хоккеисты, но и талисманы клубов КХЛ, заполнявшие паузу в перерыве. Всего конкурсов провели семь, причем даже привычные испытания чуть модернизировали.

Например, если раньше хоккеисты определяли самого быстрого, пробегая круг на скорость, то теперь параллельно бежали два участника из разных команд, но по более узкой траектории. А уже после них полноценные круги промчались четверо игроков Молодежной хоккейной лиги, которые по итогам своего Матча Звезд были признаны лучшими и получили право выйти на лед в главном шоу. Забегая вперед, скажем, что именно выступление молодежи оказалось решающим для определения победителей.

Самым быстрым в итоге стал Дэн Секстон из "Нефтехимика", конкурс на самый сильный бросок во второй раз подряд выиграл Патрик Херсли из СКА, а самый, пожалуй, любимый всеми конкурс на наиболее эффектный буллит завершился в пользу Найджела Доуса из "Барыса". Форвард казахстанского клуба действительно впечатлил свои нарядом - он выкатился с короной на голове и в длинной мантии, которую держали двое мальчиков. "Король хет-триков" - значилось на одеянии. Именно так теперь величают Доуса за его бомбардирские подвиги. Сами буллиты, кстати, Найджел исполнил не то чтобы сногсшибательно. И очередной шедевр от Никиты Гусева из СКА по исполнению точно был лучше. Но судьи посчитали иначе, а Никита заявил, что ни капли не обиделся.

По итогам семи конкурсов получилась забавная картина - три команды из четырех выиграли по два конкурса, и только у дивизиона Тарасова, ведомого наставником ЦСКА Игорем Никитиным, был всего один набранный балл. Пришлось прибегать к дополнительным показателям, чтобы выявить лучшего. И тут как раз пригодились забеги игроков МХЛ на скорость. Здесь быстрее всех был Игорь Гераськин из череповецкого "Алмаза". Он пробежал свой круг за 12,988 секунды. Ну а поскольку Игорь в результате жеребьевки, прошедшей накануне, был определен в команду дивизиона Харламова, то именно ей дали дополнительный балл и присудили общую победу.

В качестве главного приза "харламовцам", которыми на тренерской скамейке руководили наставник "Нефтехимика" Андрей Назаров и телеведущая Мария Басс, а капитаном являлся защитник Андрей Марков, дали право самим выбрать себе соперника по полуфиналу Матча звезд. И выбор пал на дивизион Тарасова. Таким образом, во втором полуфинале сыграют команды из дивизионов Боброва и Чернышева. Победители этих поединков встретятся в финале, проигравшие оспорят третье место. Матч звезд состоится в воскресенье в 10:00 по московскому времени.