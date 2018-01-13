Минтруд опубликовал документ о доведении МРОТ до прожиточного минимума

Министерство труда и социальной защиты в субботу, 13 января, опубликовало законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума годичной давности, следует из базы данных федерального портала проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к документу указано, что с 1 мая этого года МРОТ вырастет до 11163 рублей, что равнозначно величине прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2017 года. С начала этого года МРОТ составляет 85 процентов от величины прожиточного минимума за аналогичный период. Предполагается, что ежегодно МРОТ будут устанавливать на уровне величины прожиточного минимума, который был актуален во втором квартале предшествующего года.

Инициатором оперативного выравнивания двух показателей 10 января стал президент Владимир Путин. Он призвал к индексации МРОТ (минимальная зарплата до вычета НДФЛ), который не должен опускаться ниже прожиточного минимума (стоимость минимального набора продуктов, товаров и услуг, необходимых для жизни, плюс ежемесячные сборы и платежи).