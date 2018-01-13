На Старый Новый год в Россию нагрянут аномальные морозы

Настоящая зима со снегом и морозами все-таки порадует россиян в Новый год. Правда, уже в Старый Новый год, который отмечается с 13 на 14 января.

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, похолодание пришло на большую часть страны, включая самые южные ее регионы.

На европейской территории подморозит, но очень щадяще для середины января. Так, в Москве и области будет без осадков, ночью в Москве минус 6-8, по области минус 6-11 градусов. Днем минус 3-5, по области минус 3-8 градусов. Ветер слабый. Снега не будет.

На севере европейской территории - в Мурманской области - в ночь на Старый Новый год столбик термометра опустится до минус 5-10 градусов, а днем 14 января поднимется до минус 1-6 градусов. В Ненецком округе ночью минус 11-16, днем же начнется оттепель до плюс одного градуса. При этом будет идти мокрый снег, усилится ветер.

Архангельская и Вологодская области: здесь ночью слабый мороз - минус 3-8 градусов, днем минус 1-6 градусов. Такая же примерно погода будет и на большей части Коми. На севере Коми 14-го днем до плюс двух градусов.

Северо-западные области - Ленинградская, Псковская, Новгородская - также встретят Старый Новый год с умеренными морозами: в ночь будет до минус 5-10 градусов, а днем 2-7 градусов. Возможен небольшой снег. Аналогичная погода в Карелии. На севере Поволжья в новогоднюю ночь минус 9-14, днем минус 6-13 градусов. В среднем Поволжье холоднее: ночью минус 20-25 градусов. А дневная температура - минус 12-17 градусов.

На юге европейской территории - совсем не комфортно. На 14 января передано штормовое предупреждение для Крыма. Будет облачно, снег, местами сильный, метель, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный 17-22 метра в секунду, местами 25 метров в секунду. В течение новогодних суток минус 3-8 градусов. На южном берегу Крыма - ноль - минус 2, в горах минус 7-12 градусов.

Зима со снегом придет в Крым как раз на Старый Новый год.

На Северном Кавказе тоже будут осадки, снег, мокрый снег, в отдельных районах налипание мокрого снега, метель, ветер тоже сильный, в Краснодарском крае до 22 метров в секунду, на Черноморском побережье - в районе Анапы и Геленджика до 23 метров в секунду. А в новогоднюю ночь там будет еще ветреней: порывы до 25-27 метров в секунду. В Новороссийске вообще штормовой ветер - 30-32 метров в секунду. Это уже ближе к урагану.

Новогодняя ночь на равнинной части нижнего Поволжья и Ростовской области будет морозной: температура там минус 5-10 градусов. На севере Волгоградской области - минус 21 градус. На Черноморском побережье будет самая теплая новогодняя ночь в нашей стране - ожидается до плюс 6 градусов. А дневная температура 14-го января в районе Сочи - плюс 10 градусов.

А вот самые сильные холода ожидают жителей дальневосточных регионов. На Чукотке 30-градусные морозы не отступят в течение суток. На восточном побережье Чукотки теплее - минус 8-13 градусов, порывистый ветер с метелью. В Магаданской области на побережье ночью минус 15-20, днем минус 12-17 градусов, слабые метели. В континентальных районах Магаданской области ночью минус 40-45, днем минус 33-38 градусов. Местами пройдет небольшой снег. В Якутии самые крепкие морозы, дело идет к минус 60 градусам, на северо-востоке - минус 53-58, и днем - минус 49-54 градуса.

Южные района Дальнего востока тоже встречают Старый Новый год с морозами. На юге Хабаровского края ожидается минус 25-30, днем минус 17-22 градуса, но без осадков. На юге Амурской области минус 20-25, днем - минус 11-16 градусов. На севере - до минус 30 ночью и днем до минус 20 градусов.

В Приморском крае ночная температура до 20 со знаком минус, а днем - ноль - минус 5 с небольшим снегом. Более-менее спокойная погода на островах. Сахалин без осадков. На севере до минус 35 ночью и днем до минус 20-ти. На юге Сахалина ночью до минус 25, днем - минус 5-10 градусов. На Курилах ночью минус 6-11, днем минус 2-7 градусов. На Камчатке небольшой снег, ночью минус 5-10, днем - минус 3-8 градусов. В Иркутской области ночью морозы минимум до 25, днем - 10-15 градусов. В Забайкальском крае ночью до минус 30, местами 37 мороза. И в Бурятии тоже ночью местами до минус 40. Днем 14-го в Бурятии минус 16-21, в Забайкальском крае - минус 13-18 градусов.

В Красноярском крае в субботу после оттепели как раз похолодает до минус 10 градусов. А в ночь на воскресенье температура опустится до минус 16-21 градусов. Холоднее в Тыве: ночью минус 35-40 градусов, а днем минус 25-30 градусов. На севере Красноярского края ночная температура около минус 30 градусов, днем ненамного теплее. На востоке Эвенкии ночью до минус 45, а днем - минус 25-30 градусов и небольшой снег.

На Таймыре очень ветренная погода: порывы ветра на севере будут достигать 17-22 метров в секунду. Будет метель и в течение суток минус 35-40 градусов. И на юге Таймыра не очень тепло - минус 30-35 в дневное время и в ночное время минус 32-37 градусов. Местами там ночью до 47 и днем до 42 мороза.

И на юге Сибири похолодание: минус 15-20 градусов в дневные часы и в ночные часы местами до минус 30 градусов, а в отдельных районах - до минус 32 градусов. На севере Западной Сибири морозы будут ослабевать: днем до минус 5-12 градусов, но в ночь на 14-е еще минус 19-24 градуса. На Ямале погода с метелью, а в Ханты-Мансийском округе с изморозью.