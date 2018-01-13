Новости

"Реал" потерпел второе поражение в последних трех матчах Примеры 20:37
В Киеве неизвестные свершили нападение на здание Россотрудничества 20:20
Мужчина получил сильные ожоги в московском метро 20:02
В Крыму заявили о неспособности Украины закрыть полуостров для иностранцев 19:58
В Тюмени СК проверит сведения о высаженной из автобуса девочке 19:33
Эрдоган анонсировал военную операцию против курдов в Сирии 19:05
Стрелковый союз России прокомментировал гибель призера юниорского ЧМ 19:00
СК начал доследственную проверку по факту отравления детей в Люберцах 18:46
Видео: Участница конкурса красоты загорелась на сцене 18:43
Член сборной РФ по пулевой стрельбе погиб в Орловской области 18:23
Немки выиграли эстафету в Рупольдинге, россиянки - седьмые 18:19
На выборах президента Чехии лидирует Милош Земан 18:03
В Туле нашли стихийную свалку с опасными химикатами 18:00
В Югре шесть человек госпитализированы после ДТП 17:58
В Петербурге возбудили дело о ДТП с 12 пострадавшими 17:43
Минтруд опубликовал документ о доведении МРОТ до прожиточного минимума 17:41
Из кадетской школы в Люберцах госпитализировали более 20 школьников 17:23
В Госдуме предложили внести пельмени в список наследия ЮНЕСКО 17:19
Севастопольца задержали за стрельбу в многоэтажке 17:19
Число отравившихся в кафе Улан-Удэ выросло до 82 человек 17:15
В подмосковной кадетской школе отравились 18 детей 16:52
В Хакасии под снежной лавиной пропал турист 16:47
ЛНР: Украинские снайперы открыли огонь по домам мирных жителей 16:46
Видео: В США начали оживать вмерзшие в лед аллигаторы 16:27
Каррера отпустит Промеса из "Спартака" при одном условии 16:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пресс-конференция: Как российские гостиницы сделают "звездными"
Пресс-конференция: Как российские гостиницы сделают "звездными"
Верховный суд объяснил, как распределить кредит при разводе
Верховный суд объяснил, как распределить кредит при разводе
<b>МАРТ 2018:</b></br>Выборы президента Российской Федерации
МАРТ 2018:
Выборы президента Российской Федерации
13.01.2018 18:19
Рубрика: Спорт

Немки выиграли эстафету в Рупольдинге, россиянки - седьмые

Текст: Артур Нанян

Женская сборная Германии по биатлону взяла "золото" в эстафете 4х6 км на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Второй к финишу пришла команда Италии, третьей - Швеции.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Сборная России взяла "бронзу" в мужской эстафете по биатлону в Рупольдинге

Что касается российской сборной, то она стала седьмой. Хорошо проявили себя на своих этапах Ульяна Кайшева и Екатерина Юрлова-Перхт. В то же время Дарье Виролайнен понадобились четыре дополнительных патрона, а Ирина Услугина, заменившая Татьяну Акимову, справилась со стрельбой, однако сильно отстала от соперниц ходом.

После гонки Услугина отметила: ей пришлось идти не в своем ритме. "Еще вчера вечером тренеры сказали, что я заменю Акимову, потому что были проблемы с самочувствием", - подчеркнула россиянка. "Я была готова, хорошо настроена. Всегда хочется здесь выступать, ведь эти старты очень нужны. Но, если честно, у меня не было ощущения, что я была хороша ходом. Приходилось идти не в своем ритме".

Добавим, что четвертое место осталось за Норвегией, пятое - Польшей, а шестую строчку заняли чешки.

Доротея Вирер выиграла индивидуальную гонку в Рупольдинге

Главное сегодня

Плачевное состояние кораблей Украины в Севастополе сняли на видео
На выборах президента Чехии лидирует Милош Земан
ЛНР: Украинские снайперы открыли огонь по домам мирных жителей
Первый серийный Ил-76МД-М передадут Минобороны РФ до конца января
В Крыму отреагировали на предложение Киева "вернуть" полуостров