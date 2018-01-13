Немки выиграли эстафету в Рупольдинге, россиянки - седьмые

Женская сборная Германии по биатлону взяла "золото" в эстафете 4х6 км на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Второй к финишу пришла команда Италии, третьей - Швеции.

Что касается российской сборной, то она стала седьмой. Хорошо проявили себя на своих этапах Ульяна Кайшева и Екатерина Юрлова-Перхт. В то же время Дарье Виролайнен понадобились четыре дополнительных патрона, а Ирина Услугина, заменившая Татьяну Акимову, справилась со стрельбой, однако сильно отстала от соперниц ходом.

После гонки Услугина отметила: ей пришлось идти не в своем ритме. "Еще вчера вечером тренеры сказали, что я заменю Акимову, потому что были проблемы с самочувствием", - подчеркнула россиянка. "Я была готова, хорошо настроена. Всегда хочется здесь выступать, ведь эти старты очень нужны. Но, если честно, у меня не было ощущения, что я была хороша ходом. Приходилось идти не в своем ритме".

Добавим, что четвертое место осталось за Норвегией, пятое - Польшей, а шестую строчку заняли чешки.