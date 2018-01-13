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Рубрика: В мире

Пентагон создаст два вида ядерных боезарядов морского базирования

Вооруженные силы США намерены создать два новых вида ядерных боезарядов морского базирования. Это следует из проекта новой ядерной доктрины Соединенных Штатов.

Речь идет о планах производства ядерной боеголовки малой мощности для баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ). Также имеется в виду ядерная крылатая ракета морского базирования, передает РИА Новости.

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
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По словам составителей доктрины, ракета не нарушает положения российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В документе утверждается, что США обещают не возобновлять без необходимости проведение ядерных испытаний.

Между тем финальная версия доктрины еще не готова, и должна быть одобрена президентом США Дональдом Трампом и министром обороны Джеймсом Мэттисом.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва рассчитывает на позитивный диалог с Вашингтоном по СНВ-3, но отмечает, что у РФ нет доказательств, что США при переоборудовании части носителей в рамках договора не будут их использовать для ядерного оружия.

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