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13.01.2018 13:50
Рубрика: Экономика

Работникам транспортной безопасности разрешат досматривать машины

Текст: Татьяна Шадрина

Минтранс РФ предлагает разрешить работникам транспортной безопасности досматривать машины. Проект постановления правительства, разработанный ведомством, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Сотрудникам транспортной безопасности могут разрешить останавливать для досмотра автомобили перед въездом на мосты, плотины и туннели, а также участки дорог, которые являются зоной транспортной безопасности.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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В России несколько десятков мостов, плотин и туннелей, которые находятся под охраной службы безопасности Минтранса. Но до сих пор у сотрудников этой службы нет полномочий на остановку и досмотр машин, которые въезжают на эти важные для транспортной системы объекты. Пока для этого привлекают представителей ГИБДД.

Но если проект постановления пройдет согласования, то аттестованные работники подразделений транспортной безопасности получат полномочия по досмотру машин на предмет обнаружения оружия, взрывчатых веществ или других предметов, на которые установлены запрет или ограничение по перевозке в зону транспортной безопасности.

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