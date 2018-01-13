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Рубрика: Спорт

"Реал" потерпел второе поражение в последних трех матчах Примеры

Текст: Илья Соболев

Мадридский "Реал" по-прежнему не может выйти из затянувшегося кризиса. В 19-м туре чемпионата Испании "королевский клуб" потерпел домашнее поражение от "Вильярреала" - 0:1.

Это уже второе поражение мадридцев в последних трех турах национального первенства и третья игра кряду, в которой подопечные Зинедина Зидана не могут добиться победы.

Фото: Eddie Keogh/ Reuters
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Весь матч прошел при глобальном преимуществе хозяев, но под самый занавес матча "Реал" пропустил роковой контрвыпад. На 87-й минуте его начал наш Денис Черышев: после его передачи должен был забивать уже Энес Унал, но мадридцев выручил Кейлор Навас. Однако первым на отскоке оказался Пабло Форнальс, который и стал автором победного мяча.

В оставшиеся минуты "Реал" не сделал ничего, чтобы спасти хотя бы ничью. Таким образом, мадридцы остались на четвертом месте в турнирной таблице испанской Примеры, опережая идущий пятым "Вильярреал" лишь на один балл. Отставание от лидирующей "Барселоны" так и осталось 16-очковым и может еще увеличиться после того, как каталонцы проведут в 19-м туре свой матч против "Реал Сосьедада". Правда, у "Реала" по отношению ко всем конкурентам одна игра в запасе.

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