Член сборной РФ по пулевой стрельбе погиб в Орловской области

Серебряный призер чемпионата Европы 20-летний Валерий Давыдов скончался 13 января после ранения в висок, полученного из травматического оружия в городе Болхове. О трагедии сообщили в Стрелковом союзе России.

- Валерий был одним из ведущих спортсменов в стрельбе по движущейся мишени. Он завоевал "серебро" чемпионата мира среди юниоров 2016 года, становился неоднократным призером чемпионатов Европы среди юниоров. Его любили и тренеры, и партнеры по команде, - отмечается в некрологе.

В минувшем году Давыдов, член сборной России, занял второе место в стрельбе с 50 метров по движущейся мишени среди юниоров на чемпионате Европы в Баку.

Спортсмен тренировался в федерации пулевой и стендовой стрельбы Орловской области.

Ранее стало известно, что вечером 11 января Валерий Давыдов был в тяжелом состоянии госпитализирован в Болховскую больницу с пулевым ранением в висок. По предварительным данным, выстрел из травматического оружия был сделан вне спортивного объекта и не имел отношения к тренировкам либо соревнованиям.

В управлении СК РФ по Орловской области начата доследственная проверка по факту смерти спортсмена.