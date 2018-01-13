Из кадетской школы в Люберцах госпитализировали более 20 школьников

Учащимся кадетской школы Люберец, госпитализированным с симптомами отравления, поставлен предварительный диагноз - острая пищевая токсикоинфекция, сообщил министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Марков.

- На данный момент в Люберецкой районной больнице находятся 21 ребенок и двое взрослых. Все они поступили из кадетской школы с жалобами на боли в животе, - уточнил Марков, добавив, что состояние всех госпитализированных оценивается врачами как средней степени тяжести.

Напомним, жаловаться на недомогание школьники и сотрудники учебного заведения стали накануне вечером. В настоящий момент причину массовой госпитализации в кадетской школе ищут специалисты Роспотребнадзора.

Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий заверил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.