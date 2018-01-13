Мужчина получил сильные ожоги в московском метро

Мужчина получил травмы и ожоги, упав на пути метрополитена на станции "Бульвар Дмитрия Донского" в Москве. Инцидент произошел в субботу, 13 января, около полудня.

"Мужчина упал на жесткий путь по собственной неосторожности. Поезда на станции в этот момент не было. Сотрудниками полиции на Московском метрополитене был незамедлительно вызван наряд "скорой" медпомощи, который по прибытию на место поставил диагноз пострадавшему - электротравмы обеих кистей", - цитирует агентство "Москва" пресс-секретаря УВД на Московском метрополитене Алексея Мышляева.

Он отметил, что для спасения мужчины на станции тут же обесточили электроснабжение на пути. После того, как несчастного подняли на поверхность, его госпитализировали в ожоговую реанимацию НИИ им. Н.Склифосовского.

Инцидент не повлиял на расписание движения поездов по Серпуховско-Тимирязевской линии.