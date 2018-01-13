Убийство жителя Калужской области попало на видео

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве после потасовки между несколькими мужчинами, которая закончилась смертью одного из участников.

Конфликт произошел 9 января и попал на видео. В ролике, выложенном на YouTube, виден момент выстрела.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК РФ, пострадал 26-летний житель города Сосенский. Выстрелил житель Москвы, у которого калужанин требовал возвращения долга.

Уехавший в столицу подозреваемый в убийстве жителя Калужской области был оперативно задержан. Он дал признательные показания, но подчеркнул, что стрелял для самообороны.

Расследование продолжается.