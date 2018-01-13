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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Белгороде Старый Новый год встретили варениками

Текст: Анна Скрипка (Белгород)
Фото: Пресс-служба мэрии Белгорода Фото: Пресс-служба мэрии Белгорода
Фото: Пресс-служба мэрии Белгорода

На главной площади Белгорода завершился первый день фестиваля вареников. С утра здесь развернулись импровизированные кухни, где готовилось традиционное блюдо для празднования Старого Нового года.

Фото: Пресс-служба администрации Вологды
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- На этот праздник мы отправились специально за рецептами вареников, - рассказала белгородка Елена Лукина. - Планировали так: попробуем, а потом вечером приготовим дома. Но тут оказалось так весело, что уходить с площади не хотели ни мы, ни дети.

Гостей фестиваля приветствовал "всех вареников начальник": ростовая кукла с улыбкой на белоснежном лице. Рядом на сцене русские народные песни пели под гармонь, белгородские богатыри показывали свою силу, кузнецы удивляли настоящими произведениями искусства, изготовленными тут же - на глазах внимательных зрителей. Замерзнуть в солнечный морозный день не давали ароматный чай из столитрового самовара, и конечно, масса разнообразных угощений.

- Признаться честно, каждый, кто пришел на площадь, ждал вареников, - с улыбкой сказала Елена Лукина. - Но попробовать все было просто нереально - так много видов их оказалось.

Крошечные и размером с ладонь, мясные и с тыквенной начинкой, пахнущие ванилью и пикантные - умелые повара зазывали попробовать все, что приготовили. Но самой большой популярностью пользовались вареники "святочные". Гадание на этом блюде - уже традиция, а символы его всем известны: монетки в начинке - к богатству, кубик сахара - к "сладкой жизни", щепотка перца - к "острым" ощущениям.

- Мне тоже достался "сюрприз", - рассказала семилетняя Наташа Лукина. - Но только я не скажу, какой, пусть это будет мой секрет.

Фестиваль продлится до конца выходных. В общей сложности для белгородцев и гостей города приготовят 150 килограммов лакомства.

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