В подмосковной кадетской школе отравились 18 детей

В кадетской школе в Люберцах отравились 18 детей и один взрослый. Они госпитализированы, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра здравоохранения Подмосковья Сергея Маркова.

"Предварительный диагноз - острая пищевая токсикоинфекция", - отметил министр.

Отделом по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки.

Роспотребнадзор тоже проводит расследование по факту случившегося. "Наши специалисты с ночи работают в кадетской школе в Люберцах", - сообщили РИА Новости в подмосковном подразделении службы.